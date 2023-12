Lazio- Cagliari, Petrucci (Sky) rivela: "Sarri non è contento e nello spogliatoio..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio vince di misura contro il Cagliari, ma esce tra i fischi dellOlimpico per una prestazione tutt'altro che sufficiente. Il gol di Pedro è l'unica gioia nei novanta minuti, seguita nel finale da un miracolo di Provedel., nel mezzo una serie di gravi errori, soprattutto sottoporta, che hanno complicato e non poco la sfida. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Petrucci ha raccontato e commentato la prestazione de

"Il Cagliari ha sfiorato due volte il gol del pareggio: prima con Pavoletti a cui ha risposto con la prima, ma fondamentale, parata di Provedel e poi ci ha provato Oristanio. I fischi dei tifosi dopo il triplice fischio rendono l'idea della partita che si è vista. La Lazio era in difficoltà, ha avuto anche delle occasioni che non è risucita a sfruttare. La squadra sembra molto frenata, nonostante i cambi di Sarri e la superiorità numerica per gran parte della partita. In questi casi si dice che di buono c'è solo il risultato e mai come questa volta il detto fotografa alla perfezione la partita. La Lazio aveva bisono di un successo per rilanciarsi in campionato, ma se l'obiettivo è quello di provare a lottare per le prime quattro non si può contare di farlo con questre pestazioni. Di positivo c'è solo il ritorno del gol su azione, l'ultimo risaliva a 40 giorni fa con Luis Alberto e un'altra gran bella prova di Isaksen".

SARRI - "Sarri non è contento di come sta giocando la squadra, non lo dice pubblicamente, ma nello spogliatoio si fa sentire. La Lazio che vorrebbe vedere si è vista solo in due o tre occasioni come contro Atalanta, Napoli e Sassuolo. Gli è piaciuto l'atteggiamento con Celtic e Feyenoord, per il resto nulla".