Lazio, Caicedo e Correa si contendono il posto di vice bomber in trasferta

Mancano ancora due gare al termine del campionato e l’ultima in trasferta contro il Napoli sarà decisiva per decidere chi , dopo Ciro Immobile, sarà incoronato come miglior bomber in trasferta in casa Lazio. Come riporta l’Agenzia Ufficiale biancococeleste infatti Felipe Caicedo e il Tucu Correa sono a pari merito con quattro segni a testa lontano dalle mura dell’Olimpico. L’argentino ha infatti colpito Sampdoria, Fiorentina, Milan ed Hellas Verona; Caicedo ha lasciato il segno contro Sassuolo, Cagliari, Parma e Lecce.

