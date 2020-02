Lazio, Caicedo graffia di "misura" e in modo decisivo: le statistiche

Talisman Caicedo. Tranquilli, se in campo c'è la pantera tira aria di vittoria. Sono le statistiche a parlare, quelle che nel calcio contano di più. I biancocelesti hanno messo in cascina 6 punti grazie ai gol decisivi dell'ecuadoriano. Meglio di lui in rosa ha fatto solo Immobile (8), mattatore assoluto della classifica marcatori. Niente male, in ogni caso, per un attaccante considerato titolare "aggiunto". Con il parma, grazie alla zampata di Caicedo, la Lazio ha conquistato una vittoria per 1 a 0. Trionfo di misura, in virtù del quale è possibile stilare una classifica dei bomber in grado di portare il club capitolino a tale risultato finale. Guida Chinaglia a 10, seguono Garlaschelli e Rocchi a 7. Sul terzo gradino del podio si piazzano in 2 a quota 6: Giordano e Signori. C'è anche Caicedo in lista, con 3 vittorie per 1 a 0 regalate alla Lazio. Insieme a lui tanti nomi: Flamini, Morrone, Nanni, Wilson, Massa, Sosa, Simeone, Milinkovic, Klose ed Hernanes. L'ecuadoriano è il secondo in classifica tra gli stranieri. Quella con il Parma, inoltre, è stata la cinquantesima vittoria nella storia della Lazio con un risultato finale di 1 a 0.

