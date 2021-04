Lazio, Caicedo torna a essere decisivo: obiettivi Champions e rinnovo

Ha ancora una volta tolto le castagne dal fuoco, con lo Spezia, siglando il rigore del 2-1, Felipe Caicedo. L'attaccante ecuadoriano sta vivendo una stagione particolare, da partente a confermato, da uomo decisivo degli ultimi minuti, a terza/quarta scelta di Inzaghi, ad ancora uomo decisivo. Con il Verona, (complice la squalifica di Correa) il Panterone dovrebbe essere riproposto da titolare con Immobile, per continuare la corsa Champions della Lazio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Caicedo ha realizzato 8 gol in campionato che hanno pesato eccome, portando 9 punti alla Lazio.

FUTURO DA SCRIVERE– Il suo contratto scade nel 2022, e il calciatore si è da poco affidato all'agente Matteo Materazzi. La speranza dell'ex attaccante del Levante potrebbe essere quella di essere confermato in biancoceleste, e sui social tantissimi tifosi spingono per trattenerlo. Al momento la dirigenza laziale però sembrerebbe orientata a ringiovanire la rosa con la conferma di Inzaghi, con l'attaccante ecuadoriano fuori dai piani, ma il Panterone vuole provare a far cambiare idea. “Ho girato tanto, ma qui alla Lazio mi sento amato, mi sento vivo ”. Aveva dichiarato così Caicedo in un'intervista mesi fa, prima delle successive panchine e scelte di Inzaghi, per poi tornare a essere decisivo, con 4 gol segnati nel 2021. Ora avrà una nuova chance da titolare, e per parlare del futuro ci sarà tempo. Caicedo è l'asso in più della Lazio, nel rush finale di campionato, per provare a conquistare un altro insperato quarto posto in classifica.

