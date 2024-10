Lazio, Calisti: "Zaccagni penalizzato, Gila difensore vero. Ma aspettiamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in collegamento a Radiosei, l'ex calciatore biancoceleste Ernesto Calisti ha detto la sua sul momento di forma della Lazio. In particolare si è soffermato sul lavoro di Baroni e sulle prestazioni di alcuni singoli, tra cui Romagnoli, Gila, Tavares e Zaccagni. Queste le sue dichiarazioni: “La Lazio mi è piaciuta anche con il Torino, mi piace l’idea di calcio di Baroni, mi piace vedere una squadra che gioca, si diverte, attacca anche con gli esterni bassi. Gli avversari sono sempre in difficoltà, sono molto soddisfatto anche se manca ancora quella affidabilità difensiva che vorrei. Da quel punto di vista c’è da lavorare, ma i passi in avanti sono stati fatti. Romagnoli-Gila è una coppia che si completa bene. Lo spagnolo è difensore vero, è aggressivo, bravo in marcatura, rompe bene la linea. Mentre Romagnoli sta crescendo gara dopo gara. Vado un po’ in controtendenza su Tavares. E’ stato un po’ criticato, ma secondo me chiude molto bene le diagonali, in qualche modo riesce sempre a chiudere sui cambi di gioco avversari. Non perde mai un contrasto".

"Zaccagni, con il nuovo sistema tattico, forse è un minimo penalizzato dal punto di vista offensivo. Deve abbassarsi, accentrarsi, ma lo sto vedendo bene. Sta interpretando le nuove funzioni tattiche molto bene, con Tavares che arriva sta agendo anche da rifinitore. Quello che prima faceva Zaccagni nel 4-3-3, oggi lo fa il portoghese. Ora aspettiamo altri test ancora più importanti. Ci sono squadre importanti che sono partite male. Quando tutte avranno finito il rodaggio, vedremo la Lazio come si posizionerà. Ad oggi sta facendo bene, abbiamo capito la mentalità di questa squadra. Si spende molto, vedremo se sarà in grado di mantenere durante la stagione questa tenuta atletica“.