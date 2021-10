Lazio, calo dopo il derby: non accadeva da nove anni

La Lazio surclassa la Roma per 3-2 e si prende la Capitale. Se il derby è stato un match di rivalsa, non si può dire così della trasferta contro il Bologna. Sarri scende al Dall'Ara con una squadra troppo passiva, sia in fase offensiva che quella difensiva e subisce un amaro 3-0. La Lazio si perde, è lenta, non riesce a trovare gli giusti spazi e quando lo fa, si perde sotto la porta. Stando agli ultimi nove anni, i biancocelesti dopo un derby vinto non perdevano la partita successiva di campionato dal 2012. Accadde con il Bologna all'Olimpico ed è successo solo tre volte nelle ultime 23 stagioni. "Non avevamo le forze mentali, le energie a zero erano più quelle nervose che quelle fisiche" ha detto nel post gara il tecnico. Servirà più concentrazione e l'aggressività vista contro la Roma per dare una scossa alla squadra.