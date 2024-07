Lazio campagna abbonamenti, scattata la vendita libera: il dato aggiornato

Dopo il periodo dedicato alla conferma e al cambio posti della passata stagione, nel pomeriggio di lunedì 22 luglio è scattata la vendita libera degli abbonamenti della stagione che partirà con Lazio - Venezia del 18 agosto. Dopo i 17400 abbonamenti della prima fase, il numero ha subito un buon riscontro nel primo pomeriggio di vendita libera. Al momento sono 20300 le tessere staccate con la Curva Nord che va verso l'esaurimento dei posti. La vendita libera resterà aperta fino alle 19:00 del 10 agosto. Le tessere in vendita sono di due tipologie: Classic, che include tutte le partite in casa del campionato più la prima all'Olimpico in Coppa Italia, e Global, che a tutte le partite in casa di Serie A e la prima di Coppa Italia aggiunge le prime quattro casalinghe di Europa League. Nella passata stagione gli abbonati in campionato furono 30333.

Pubblicato il 22 luglio