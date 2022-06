Lazio, Cancellieri saluta il Verona: "Due anni indimenticabili"

Il classe 2002 è pronto a vestire la maglia della Lazio ma prima ha voluto dedicare un pensiero al suo ormai ex club di appartenenza

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Matteo Cancellieri è ufficialmente un giocatore della Lazio. Dopo le visite mediche di oggi e il comunicato ufficiale da parte della società biancoceleste è arrivato anche il consueto post di ringraziamento per l'Hellas Verona che ha cresciuto il giovane calciatore in questi ultimi due anni.

"Sono stati 2 anni per me indimenticabili, a partire dal mio primo gol in primavera per finire con il mio primo gol in serie A, ho conosciuto persone che porterò sempre dentro di me e vissuto momenti che non scorderò mai.. mi sento di ringraziare Verona città e il Verona per quello che mi ha dato in questi anni, grazie ai tifosi per avermi fatto sentire sin da subito uno di casa, ne sarò sempre grato. Grazie Verona!" sono le parole comparse sul profilo Instagram del classe 2002. Immediata la risposta degli scaligeri: "In bocca al lupo, Cance", anche se in questo caso sarebbe più indicato augurare "in becco all'aquila".