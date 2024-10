Lazio, Canigiani: "Abbonamenti? Puntiamo ai 30mila". Sul nuovo logo...

Il responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani è intervenuto in collegamento a Radio Laziale per parlare della riapertura della campagna abbonamenti 2024/25 e non solo. Si è espresso, infatti, anche sulla vendita delle maglie di questa stagione e sulla proposta di quella speciale per i 125 anni del club. Di seguito le sue dichiarazioni.

"L'abbonamento è un'opportunità di grandissimo risparmio economico e un atto di fede. L'obiettivo è superare la soglia dei 30 mila abbonamenti e perché no, superare il dato dell'anno scorso. Il clima che si è visto in questi giorni è veramente divertente, al di là delle partite. Flaminio? Per lo stadio se ne occupa direttamente il presidente Lotito. Si va avanti, nessuno può occuparsene meglio di lui. Vendite? La maglia gialla sta riscontrando grande successo, ma la più venduta resta la celeste. Negli ultimi anni le maglie più vendute erano dei soliti noti, quest'anno è molto più equilibrata. Gli attaccanti comunque sono sempre i più ambiti. Maglia dei 125? Non ci sono certezze. Nuovo logo? Non so da dove è uscita fuori questa cosa, non c'è al momento nessuno studio sul nuovo logo. È un'operazione estremamente complicata e delicata".