Lazio, Canigiani: "La nuova maglia avrà un look moderno. Voucher? Da domani si potrà richiedere"

Il responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Radiosei per fare il punto della situazione su varie questioni tra cui quella dei voucher e anche delle prossime iniziative.

VOUCHER - “Da domani gli abbonati potranno richiedere il voucher che permetterà di avere un buono che potrà essere utilizzato in due modi: per la prossima stagione, acquisto abbonamento o biglietti, oppure da subito si potranno utilizzare al Lazio Style di Via Propaganda per fare acquisti. In settimana ci saranno anche novità per le maglie dell’anno prossimo, tra l’altro adesso tutti i prodotti Macron sono al 50%. Il valore del voucher sarà calcolato sul valore e sul numero di partite rimanenti e bisogna attendere 24 ore prima di poterlo utilizzare”.

NUOVA MAGLIA - “Stiamo definendo i dettagli dell’ultima ora: domani contro il Brescia potremmo scendere in campo con la nuova maglia. La nuova divisa è celeste, è un look nuovo, moderno. La maglia della Champions la scopriremo più avanti”.

AURONZO - “Il comune di Auronzo ha predisposto tutte le procedute necessarie per il distanziamento in base alle normative in vigore: numero limitato di accessi, ma i tifosi potranno andare”.

CAMPAGNA ABBONAMENTI – “Stiamo ipotizzando i vari scenari ma finché non avremo un minimo di indicazione non possiamo muoverci. Abbiamo molte idee ma finché non avremo certezze sulla riapertura degli stadi è difficile attuare un piano definitivo. Riducendo il numero di posti è ovvio che aumenta la richiesta, la proporzione nei vari settori non è la stessa. Ipotizzando il famoso 40% è ovvio che la maggior parte degli abbonati sono nei settori popolari e i prezzi tra i vari settori sono diversi. Ovviamente non ci sarà una prelazione sul posto perché in questo caso molti verrebbero cancellati”.

NUOVE APERTURE – “Stiamo valutando in un’altra zona per aprire un nuovo punto vendita ed essere strategica ma al momento è chiaro che ci siamo fermati un attimo”.

CLASSIFICA – “Tra il secondo e il quarto posto ballano circa 10 milioni. Ci sono due voci: una è al ripartizione della quota dei diritti televisivi e tra il secondo e il terzo ci sono circa 2 milioni e qualcosa così come tra il terzo e il quarto e poi il market pool della Champions League che sono circa 25 milioni da ripartire tra le prime quattro".

"Da domani sarà possibile richiedere il voucher, inserire tutti i dati richiesti, si riceverà subito dopo un voucher da riutilizzare sia per l'acquisto di abbonamenti sia per i biglietti ma anche per effettuare acquisti presso i Lazio Style 1900 Official Store di Via di Propaganda in un'unica tranche a partire dalle 24h successive all'emissione del buono stesso. Ci auguriamo possa essere un incentivo anche per rinnovare il guardaroba biancoceleste! Siamo ancora soggetti a restrizioni ma stiamo valutando il discorso relativo al Lazio Style Village perché è complicato garantire il distanziamento sociale ma i tifosi potranno assistere agli allenamenti: è un anno particolare ma ci stiamo adeguando a tutte le normative. Tutto ciò che riguarda la prossima stagione è in stand-by: abbiamo ipotizzato vari scenari, a partire dagli abbonamenti con un Olimpico a capienza ridotta. Attendiamo chiarimenti su cosa sarà possibile fare ed un quali modalità. Ci auguriamo che lo stadio possa riaprire prima possibile".