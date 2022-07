Lazio, Canigiani: "Lunedì la nuova maglia. E la prima...."

Il responsabile del marketing bianoceleste rivela quando sarà presentata la nuova maglia. Intanto la vendita delle altre procede....

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto a Lazio Style Channel. Oltre a parlare degli abbonamenti, Canigiani ha svelato anche dei dettagli sulla nuova maglia. Ecco le sue parole: "Lunedì verrà svelata la nuova maglia, ma aspettiamo conferma dall’autorità locale di Auronzo di Cadore per l’organizzazione. Poi daremo informazioni in merito. La vendita delle nuove maglie procede spedita, c’è un forte interesse e la prima maglia sta riscuotendo grande successo. Vedrete che la prossima maglia che presenteremo piacerà tantissimo. È tutto pronto per partire con una grande stagione, il contorno è perfetto adesso attendiamo solo i tifosi che sono la parte fondamentale. Avere uno zoccolo duro importante aiuta tantissimo a portare altri tifosi".