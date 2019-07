Lazio, Canigiani: “Parte la campagna abbonamenti, novità per Bus Insieme"

Partirà tra poco, ore 12, la campagna abbonamenti per la stagione 2019/20 della Lazio. Per questo il Responsabile Marketing biancoceleste, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3. Ecco le sue parole: “Oggi dalle ore 12 parte la campagna abbonamenti. I vecchi abbonati hanno un diritto di prelazione di 2 settimane sul proprio posto, mentre tutti gli altri posti si possono acquistare liberamente già in questo periodo. L'abbonamento si può caricare in formato elettronico sulla Tessera Millenovecento o sottoscrivere in formato cartaceo presso i Lazio Style Official Store abilitati alla biglietteria, oppure nei punti Ticket One Plus. Bisogna leggere bene le indicazioni per trovare il punto giusto nel quale acquistare la propria tariffa. I prezzi sono in linea con gli ultimi anni, ci sono agevolazioni molto forti e promozioni per le donne, Under 14, Under 16, Over 65 e, per la prima volta, anche per gli studenti Under 25”.

BUS INSIEME: “Stiamo lavorando anche su questo per la prossima stagione, daremo delle indicazioni più precise più avanti, stiamo studiando una sorta di abbonamento al Bus Insieme”.

MAGLIE: “Ci incontreremo in Campidoglio con il sindaco Raggi per festeggiare la vittoria della Coppa Italia, potrebbe essere il momento giusto per far partire la nuova stagione. Ancora dobbiamo valutare se presentare una o due maglie prima di Auronzo”.

