Lazio, un anno di Silvio Proto: l'omaggio del club - VIDEO

Dal 4 luglio 2018 a oggi, 4 luglio 2019. Un anno di Silvio Proto alla Lazio, portiere di grande esperienza e ancora in grado di fornire prestazioni di alto livello. L'estremo difensore belga non ha giocato molto (6 partite, 4 in Europa League e 2 in Serie A), ma tanto è bastato per entrare nel cuore dei tifosi. Con una sola stagione Silvio è diventato un uomo spogliatoio, emblematiche in questo le sue parole prima della finale di Coppa Italia: “Finale da titolare? Sono sincero, spero che Thomas torni in porta. Lui è uno dei giocatori più importanti in questa squadra, quindi spero con tutto il cuore che possa tornare e che mi faccia vincere la coppa”. Proto è diventato un laziale a tutti gli effetti, e per almeno altri due anni vestirà ancora di biancoceleste. Ecco il video omaggio del club con le migliori parate del belga, un modo per celebrare la sua prima stagione a Roma.

04.07.2018



😁 Un anno in biancoceleste per @Silvio_Proto1



🧤 Sei gare con l'Aquila sul petto

ed il sogno realizzato dell'esordio in @SerieA! pic.twitter.com/y1GuBxJcOj — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 4, 2019

