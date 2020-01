Lazio, capitan Lulic compie gli anni: gli auguri della società e de LLSN

34 tirate d'orecchie per Senad Lulic. Niente paura, il capitano biancoceleste non ha fatto nulla di male, ha solo compiuto gli anni. E non c'è compleanno che si rispetti senza la classica tirata d'orecchie. Causa squalifica, proprio oggi Lulic non sarà in campo contro la Sampdoria, ma dalle parti di Formello sperano in un doppio brindisi: uno per la vittoria, uno per il capitano, pronto a tornare titolare già dal prossimo match di Coppa Italia contro il Napoli. A tal proposito, tramite i propri canali ufficiali, tutta la società Lazio ha augurato "Buon compleanno" al suo giocatore: "Tanti auguri di buon compleanno a Senad Lulic! L'Uomo della Storia spegne oggi 34 candeline".

Consequenzialmente tutta la redazione de Lalaziosiamonoi.it si unisce agli auguri.

Tanti auguri di buon compleanno a Senad #Lulic!



L'Uomo della Storia spegne oggi 3️⃣4️⃣ candeline pic.twitter.com/JEg5rWrYNI — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 17, 2020

Calciomercato Lazio, offerta per Jallow dall'Egitto

Lazio, le ultime da Formello in vista della Sampdoria

Clicca qui per tornare all'homepage del sito