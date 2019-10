Lazio, Capodaglio: "Lotito furbo a rigirare la frittata, è lui il primo responsabile"

Franco Capodaglio, giornalista e noto tifoso della Lazio, ha commentato a Radio Sportiva le dichiarazioni che il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha rilasciato in settimana al Corriere dello Sport: “A Roma i tifosi sanno che sono tre anni che praticamente non si fa campagna acquisti. Tranne Lazzari, che era stato richiesto tempo fa, sono arrivati solamente giocatori sconosciuti. Lotito è un furbacchione e prova a rigirare la frittata dando la colpa a Inzaghi e alla squadra. Il principale responsabile è lui, le sue dichiarazioni sono state fuori luogo. Inzaghi ha rimandato la palla dall'altra parte dicendo che ci sono 5-6 squadre più forti della Lazio". Poi Capodaglio ha rilasciato un commento in merito alla partita contro l'Atalanta di oggi: "Sarà una sfida importantissima e molto complicata per la Lazio, che dovrà fare a meno di un giocatore fondamentale come Lucas Leiva. Per fortuna in quel ruolo abbiamo una delle poche alternative valide, Parolo. Anche l'Atalanta non troverà un avversario facile, specialmente perché gli mancherà Zapata. Sarà una partita bella da vedere".

