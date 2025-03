Lazio, Cardone: "Baroni sotto pressione, serve sostegno. E sul Taty..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del momento di casa Lazio. Dagli infortunati alle critiche ricevute da Baroni, per poi passare al problema fisico che coinvolge Taty Castellanos. Ecco le sue parole:

"Le prossime cinque gare della Lazio hanno un peso incredibile, sono tutte da vivere con passione. Vediamo come si ritroverà la squadra, ci sono questioni fisiche come quelle che riguardano Tavares e Dele-Bashiru che hanno necessità di una schiarita. Baroni è un po’ sotto pressione per tutto quello che è stato detto ed è accaduto. Ora, credo che questa settimana debba essere di sostegno, poi alla fine si tireranno le somme. Tavares è tornato dal ritiro della nazionale con un affaticamento agli adduttori. Non ci sono stati altri esami dopo quelli effettuati in Portogallo. Tutto lascia pensare che mercoledì lo ritroveremo in gruppo. Sia lui che Dele-Bashiru saranno disponibili, manca ancora una settimana al Torino”.

“Il problema riguarda Castellanos. Farà a breve un nuovo accertamento strumentale per capire l’evoluzione del suo problema muscolare al polpaccio. Complessivamente i tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai 20 giorni che scadranno il giorno del match di andata contro il Bogo/Glimt. Da quel momento avrebbe bisogno di almeno un’altra settimana di allenamenti veri per evitare un circolo vizioso pericoloso che ricorderebbe quello che ha condizionato Immobile nel recente passato. Per evitare ciò, il programma prevede un periodo ulteriore di preparazione dopo la certificazione della guarigione. Tra la trasferta in Norvegia ed il derby, è questo il periodo indicato per il suo rientro”.

