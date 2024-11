Lazio, Caressa esalta Romagnoli: "Che continuità quest'anno!". Poi si rivolge a Spalletti...

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della dodicesima giornata di Serie A, come di consueto, Fabio Caressa ha pubblicato sul proprio canale YouTube la sua Top-11 e nel reparto difensivo ha scelto di schierare anche Alessio Romagnoli, reduce da una grande prestazione all'U-Power Stadium contro il Monza, nella partita vinta per 0-1 dalla squadra di Marco Baroni, grazie al gol di Mattia Zaccagni. Di seguito le parole di Caressa sulla stagione di Romagnoli:

"Romagnoli è andato via dal Milan e sembrava un giocatore destinato al tramonto. Tornando alla Lazio, in quella che considera casa sua, è risorto. Sta giocando con una grandissima continuità. Quella della Lazio è una difesa che sta facendo bene. La squadra è offensiva, quindi spesso i difensori si trovano uno contro uno. Romagnoli è tornato anche a segnare e presto potrebbe tornare in Nazionale, perché è un uomo che dà grande esperienza al reparto. C'è stato un momento che non si esprimeva più al meglio, non so se questo era dovuto a un problema fisico o psicologico, forse entrambi e non era responsabilizzato alla giusta maniera. Oggi si sente di nuovo al centro, non solo come posizionamento, ma anche nel progetto Lazio e sta facendo una grandissima stagione".