Lazio, Casini su Lotito: "Il rapporto è ottimo, come quello con..."

Fonte: Niccolò Di Leo -Lalaziosiamonoi.it

Durante la trasmissione Casa Italia, in cui era ospite, il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ha risposto anche a delle domande sul presidente della Lazio Claudio Lotito: "Che rapporto ho con il presidente Lotito? Un ottimo rapporto come con tutti i presidenti. Mi accusano di essere troppo vicino a lui? Sono vicino a tutti, il presidente di Lega deve essere equidistante quindi non c’è problema su questo”.