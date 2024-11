Lazio, Castellanos ancora gode: il post sfottò per Mina - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il saluto di Valentìn Castellanos all'uscita dal campo di Yerri Mina, arrivata per doppia ammonizione per un fallo a palla lontana proprio sul Taty, è l'immagine della serata tra Lazio e Cagliari. L'attaccante argentino e il difensore colombiano si sono presi di mira fin dai primi minuti, fin da quando Ayroldi è stato costretto a intervenire per separarli per evitare che la situazione degenerasse. Da quel momento il faccia a faccia è stato continui, Castellanos ha preso di mira Mina e viceversa, questo fino a quando l'astuzia dell'attaccante della Lazio non ha avuto la meglio, spingendo il difensore cagliaritano a una reazione punita poi dal direttore di gara. In quel momento arriva la vittoria del Taty, il saluto mentre Mina infuriato lascia il campo, un'immagine che ha riproposto anche nella carrellata di foto pubblicata su Instagram per celebrare la vittoria di ieri sera, sotto le quali ha scritto: "Grande partita e sacrificio della squadra, continuiamo cosi. +3 Forza Lazio!". Poi tre emoticon: un saluto militare, un'aquila e una e terza che richiama al suo gesto.