Lazio, Castellanos fa doppietta il giorno del compleanno: il dato curioso

Serata speciale quella di oggi per Castellanos, nel pre partita aveva espresso il desiderio di una vittoria come regalo per il suo ventiseiesimo compleanno. Detto, fatto. Si è accontentato da solo con una doppietta, in seguito al gol di Pedro, che lo rende protagonista assoluto del match e di una curiosa statitisca. L'argentino, riporta Opta, è il secondo giocatore biancoceleste a segnare nel giorno del suo compleanno in una partita di una competizione Uefa. Prima di lui, Simone Inzaghi il 5 aprile del 2000 in Champions League contro il Valencia.

