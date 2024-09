Lazio, Castrovilli e il messaggio della moglie: "Inizia questa nuova..." - FOTO

La stagione è partita e anche l’avventura di Castrovilli alla Lazio. Il centrocampista ha fatto il suo esordio nella prima giornata contro il Venezia all’Olimpico, sta lavorando agli ordini di Baroni in attesa di un’altra chance. C’è entusiasmo per questa nuova parentesi professionale, il biancoceleste ha voglia di mettersi in gioco e dimostrare il suo valore supportato in primis dalla moglie Rachele e dal figlio Brando. Proprio lei, attraverso una storia su Instagram, ha condiviso un video mentre è in macchina col marito in cui si legge “Inizia questa nuova avventura insieme”.

