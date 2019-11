Lazio-Celtic, disastro Berisha: il giocatore lascia il campo in lacrime

Una partitaccia nella partitaccia. Valon Berisha ha lasciato il campo piangendo. Entrato all’82’, ha sbagliato il gol del 2-1 davanti a Forster e poco dopo, con un brutto errore, ha spianato la strada per la vittoria del Celtic. Il centrocampista non riesce ad incidere e soprattutto commette tanti errori. È un giocatore da recuperare, da oggi in poi ancora di più.