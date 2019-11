Lazio - Celtic, probabili formazioni: tanti dubbi, ballottaggio Lulic-Jony

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - CELTIC -Trent'anni in 90 minuti. Un lungo respiro di gioia e via, la testa viaggia già alla prossima sfida. Non c'è tempo, la Lazio ha percorso la parte più lunga di questo mini-ciclo (Atalanta, Celtic, Fiorentina, Torino, Milan) ma mancano ancora due partite - e 6 punti - da portare a casa. Prima del Lecce, giovedì all'Olimpico farà tappa ancora il Celtic. Per l'occasione, eccezion fatta per gli insostituibili Strakosha e Acerbi, la difesa è un rebus. Lottano per due maglie Luiz Felipe, Patric, Vavro e Bastos. L'angolano ha giocato a Milano e per questo parte leggermente staccato, mentre Radu dopo 3 partite intere consecutive verrà risparmiato. La sensazione è che sia il momento di Luiz Felipe; ma Vavro non gioca dalla sfida d'andata contro gli scozzesi e Patric è in un buon momento. Il ballottaggio è aperto e potrebbe influenzare il ruolo di Acerbi, al centro o sul centrosinitra. Sulla fascia destra rientrerà dalla squalifica Marusic, che però sembra destinato alla panchina a favore di un Lazzari in grande spolvero. A centrocampo si attendono indicazioni, potrebbe trovare una maglia da titolare Parolo a danno di Leiva, Milinkovic e Luis Alberto sembrano sicuri del posto. Cataldi è squalificato, Berisha indietro nelle gerarchie. A sinistra possibile chance per Jony, Lukaku non è in lista e Lulic potrebbe aver bisogno di rifiatare. Ma per ora resta in vantaggio il bosniaco. Dubbi anche in attacco: uno tra Immobile e Caicedo, entrambi acciaccati, affiancherà Correa. El Tucu è l'unico sicuro del posto. Di seguito, le probabili formazioni di Lazio - Celtic.

Lazio - Celtic

Europa League 2019/20 - 4ª giornata Gruppo E

Stadio Olimpico di Roma - Giovedì 7 novembre, ore 18:55

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Frimpong, Jullien, Ajer, Taylor; Brown, McGregor; Forrest, Rogic, Elyounoussi; Edouard. All. Lennon.

ARBITRO: Stieler (GER)

ASSISTENTI: Gittelmann (GER) e Pikel (GER)

IV UOMO: Osmers (GER)

L'ANGOLO TATTICO DI MILAN - LAZIO: LUIS ALBERTO CREA, PIOLI DISTRUGGE

LAZIO, LUIS ALBERTO E' IL MAGO DEGLI ASSIST

TORNA ALLA HOMEPAGE