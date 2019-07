Lazio, cinque anni di Marco Parolo. Ma ancora è presto per dire basta

Il 2 luglio del 2014, esattamente 5 anni fa, Marco Parolo approdava alla Lazio. Sembra passata un'eternità: in questi cinque anni Parolo si è tolto tante soddisfazioni e ha trovato a Roma il suo ambiente ideale. Oggi è uno dei leader dello spogliatoio, è il vice-capitano di questa squadra ed è sempre stato un elemento imprescindibile per ogni allenatore che è passato. Con la Lazio ha vinto due trofei: la Supercoppa italiana nel 2017 e la Coppa Italia lo scorso 15 maggio. In 203 presenze con l'aquila sul petto, ha siglato 34 reti e 15 assist. Oggi, all'età di 34 anni, inizia la sua sesta stagione con la Lazio: ancora è presto per dire basta. Marco Parolo ha ancora qualcosa da dire sul campo e la Lazio non vuole fare a meno di lui.

Lazio, amichevole col Paderborn il 3 agosto

Lazio Primavera, Menichini nuovo tecnico

TORNA ALLA HOMEPAGE