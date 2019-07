Lazio, il 3 agosto amichevole con il Paderborn: tutti i dettagli

Il 2 agosto in Inghilterra contro il Bournemouth, il 3 in Germania contro il Paderborn. La notizia arriva direttamente dal sito del club tedesco, che presenta i biancocelesti come "Un avversario di alta caratura per inaugurare la stagione". Ha deciso di non fermarsi mai la Lazio che, dunque, inaugurerà il proprio ritiro a Marienfeld con un'amichevole. Si giocherà alla Benteler-Arena (di Paderborn), calcio d'inizio ore 16. I tedeschi sono reduci da un doppio salto - due promozioni consecutive dalla terza serie alla Bundesliga - e nel 2019/20 si appresteranno a competere per la seconda volta nella loro storia nel massimo campionato. I biglietti per la partita potranno essere acquistati online sul sito scp07.de a partire dalle ore 9 di domani, mercoledì 3 luglio. Clicca qui per avere tutte le info sul prezzo dei tagliandi.

