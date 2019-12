Lazio, Cioci (pilota Ferrari GT): "Stavo spegnendo...poi che goduria Caicedo!"

"Caicedoooo, un buon Caicedo a tutti!". Esordisce così Mario Cioci a Non è la Radio, pilota della Ferrari GT e anche tifosissimo della Lazio. Se non si fosse notato. Tra una discussione sui motori e l'altra, il pilota in rosso ha parlato della partita di Cagliari e delle sue sensazioni sulla Supercoppa Italiana contro la Juventus: "Da laziale incallito ieri sera stavo spegnendo. Mi dicevo: “Ecco, la solita Lazio...”, e invece sono stato smentito, che bello! È come un sorpasso all'ultima curva, una sportellata pulita dopo la quale ti guardi indietro per vedere di non aver fatto danni. Poi quando ti accorgi di averla sfangata è una goduria! La Supercoppa? Mi sento pessimista perché pensare a Sarri che sbaglia due gare di fila la vedo dura. Però è una partita secca e può succedere di tutto, da laziale voglio continuare a sognare. Ahimé vedo la Juventus favorita, ma ce la giochiamo. Anche perché ultimamente la squadra ha iniziato a crederci fino in fondo quindi...forza Lazio!”.

