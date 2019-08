Lazio, classifica marcatori precampionato: Correa re, Caicedo insegue

CLASSIFICA MARCATORI LAZIO - Ottava vittoria in altrettante amichevoli per la Lazio di Simone Inzaghi che supera 5-1 l'Al Shabab . Dopo i successi sull'Auronzo, la Top XI del Cadore, la Triestina, la Virtus Entella, il Mantova, il Bournemouth e il Paderborn tocca agli arabi inchinarsi alle aquile. Cinquantasette le reti segnate dai capitolini in queste otto gare di un intenso precampionato. Leader dei marcatori è sempre Joaquin Correa che con 13 gol domina la classifica. L'argentino è in gran spolvero e si candida come leader nell'insolita veste di bomber. Alle sue spalle Felipe Caicedo tiene il ritmo ed è secondo con 8 centri. Medaglia di bronzo per Luis Alberto e Immobile con cinque gol che sembrano particolarmente ispirati in questo precampionato. Quarto posto da dividere tra Patric e Andrè Anderson, con quattro gol firmati a testa. Poi ci sono Adekanye e Parolo che hanno realizzato tre marcature. Seguono, con due centri cadauno Acerbi, Jony Milinkovic e Cataldi. Soddisfazione personale anche per Lulic e Lucas Leiva. A completare il quadro ci sono anche due autogol. Ecco la classifica marcatori provvisoria del precampionato della Lazio prendendo in esame solo le amichevoli ufficiali disputate:

13 - Correa

8 - Caicedo

5 - Luis Alberto, Immobile

4 - Patric, Anderson

3 - Parolo, Adekanye

2 - Acerbi, Jony, Milinkovic, Cataldi

1 - Leiva, Lulic

*2 Autogol