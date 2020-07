Lazio, Colantuono su Kiyine: "Forte tecnicamente, deve essere continuo"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l'ex tecnico della Salernitana Stefano Colantuono ha parlato di Sofian Kiyine, allenato proprio in granata. Il parere sul centrocampista, che in estate tornerà alla Lazio: "L’ho fatto giocare nel primo anno a Salerno. Quest’anno si è riproposto. È un giocatore con dei mezzi tecnici notevoli, può giocare in vari ruoli. Deve essere continuo, ma dal punto di vista tecnico non si discute. Tecnicamente non ha nulla da invidiare a nessuno".

