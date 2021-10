Lazio, con 17 reti in 9 gare è una difesa horror: il dato

Un'altra sconfitta in trasferta per la Lazio di Maurizio Sarri che dopo la bella vittoria contro l'Inter e la buona prestazione contro il Marsiglia crolla al Bentegodi sotto i colpi di Simeone che cala il poker ai biancocelesti. Come riportato da Lazio Page la Lazio con queste quattro reti incassate dal Verona ha subito 17 gol nelle prime 9 partite. Un dato allarmante considerando che non succedeva dal 1983/84 annata in cui i biancocelesti ne subirono 18.

Lazio, altra umiliazione: il Verona passeggia e Simeone cala il poker

PAGELLE Verona - Lazio: Akpa a vuoto, Felipe e Pedro inesistenti. La difesa è da incubo

TORNA ALLA HOME