Lazio, controlli clinici per Fares e Leiva

Doppio controllo in Paideia, gli accertamenti riguardano Mohamed Fares e Lucas Leiva, entrambi out dai convocati per il turno infrasettimanale con il Benevento. Oggi hanno saltato la rifinitura (dovrebbero aver riportato dei problemi muscolari), poi nel tardo pomeriggio hanno raggiunto la clinica per sottoporsi a degli esami strumentali. Acerbi è l'altro calciatore uscito infortunato dal match con il Verona. Tempi di recupero incerti, la speranza è che non si tratti di uno stop importante.