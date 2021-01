Lazio, Correa: "Complimenti al Pirata e felice per il mio capitano!" - FOTO

Non scendeva in campo dalla fine di dicembre ma ieri Inzaghi ha potuto rivedere, seppur solo nel secondo tempo, il Tucu Correa. L'argentino non è ancora al top della forma ma ieri è tornato in campo offrendo una buona prestazione contro il Parma. Lo stesso mister nelle dichiarazioni post gara ha sottolineato l'importanza del recupero del giocatore che questa mattina su Instagram ha espresso tutta la sua gioia per il passaggio del turno: "Andiamo avanti! Complimenti pirata e felice per il mio capitano Lulic".

