Lazio, Correa in volo verso l'Argentina: sorrisi con Paredes e De Paul - FT

Campionato in stand-by e spazio alle Nazionali. Tra chi disputerà amichevoli e Nations League c'è anche chi, come l'Argentina di Scaloni dovrà giocare per le qualificazioni al Mondiale del 2021 in due appuntamenti: venerdì 9 ottobre contro l'Ecuador e il 13 contro la Bolivia. Tra i convocati c'è anche il Tucu Correa che questa notte è partito verso l'Argentina insieme ai suoi "colleghi" di Nazionale: Paredes, De Paul, Guido Rodriguez ed Exequiel Palacio e sull'aereo c'è spazio solo per grandi sorrisi.

