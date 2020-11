Lazio, Correa mette fine al digiuno in campionato e punta la Champions

Non ci aveva mai messo otto giornate per sbloccarsi da quando è alla Lazio Joaquin Correa, quest'anno è servito più tempo ma non è mancata la serenità. Lo evidenza l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, che sottolinea come quello di sabato contro il Crotone sia stato il primo gol in questa stagione di Serie A: una gioia che due anni fa è arrivata alla sesta giornata e lo scorso campionato addirittura alla prima. L'apporto del Tucu finora però è stato preziosissimo, sia in Italia - tutti ricordano ancora lo slalom a servire Caicedo per il pari contro la Juventus - sia in Champions League, dove aveva già segnato contro il Bruges. Con l'assenza prolungata di Immobile si è dimostrato punto di riferimento dell'attacco e a dimostrarlo ci sono le sue dieci presenze finora, tutte da titolare. Ora c'è lo Zenit, Inzaghi ha fatto rifiatare Correa subito dopo il gol: alla Lazio serve fresco, il Tucu in questo momento è un fattore determinante.