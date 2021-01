Lazio, Correa non si ferma: allenamento anche di domenica - FOTO

Non è potuto scendere in campo nel derby causa infortunio. Era in panchina a sostenere la squadra nella gara più importante è meglio interpretata della stagione. Scalpita però per tornare a giocare e allora il Tucu Correa si allena anche di domenica nel quartiere generale di Formello e la frase che campeggia sulla parete lo ispira: "Non è la voglia di vincere ma la volontà di prepararsi a vincere che fa la differenza".

