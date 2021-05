Lazio, Correa suona la carica in vista del derby: "-2" - FOTO

Poco meno di 48 ore e sarà derby della Capitale. Una partita che di certo non ha bisogno di motivazioni per il semplice fatto che è il match più sentito a Roma. I biancocelesti vogliono fare punti nelle tre gare che rimangono fino al termine del campionato e soprattutto rendersi protagonisti di una prestazione come quella dell'andata in cui la squadra di Inzaghi si è imposta per 3-0. Intanto ci pensa il Tucu Correa a scaldare gli animi con un post pubblicato sul suo profilo Instagram e un countdown già partito: "-2".

