Lazio - Cremonese, Adekanye: "Voglio migliorare, per me è un onore essere qui"

La Lazio rispetta i pronostici e vince la partita di Coppa Italia contro la Cremonese. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Adekanye: "Oggi sarei voluto andare anche un po' più indietro e giocare sullo scatto, ma sono contento. Il mio obiettivo è continuare ad allenarmi per migliorare. Jony ha fatto una bella partita, con la sua qualità ha fatto vedere che può fare assist. Quando posso giocare la partita con Ciro Immobile sono contento, per me è una leggenda e giocare con lui è un sogno. Ti rende la partita più semplice. Ora siamo passati ai quarti di finale con il Napoli, dobbiamo fare una buona partita come abbiamo fatto oggi per passare il turno. Per me è un onore stare in questa squadra, che sta scrivendo la storia. Abbiamo vinto tante partite consecutive, sono contento, mi sento a casa. Tutti i giocatori mi hanno sempre aiutato, anche nei momenti più difficili".

LAZIO - CREMONESE, RIVIVI LA DIRETTA

LAZIO, LE PAROLE DI TARE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE