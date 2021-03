Lazio - Crotone, Inzaghi: “Una vittoria che ci serviva. Siamo un po’ in ritardo in classifica”

Simone Inzaghi ha commentato il match tra Lazio e Crotone ai microfoni di Sky Sport: "Era una vittoria che volevamo a tutti i costi. Abbiamo perso con Juve, Bologna Bayern e Inter e dovevamo fare meglio. Ci mancano i tre punti del Dall’Ara dove dovevamo vincere. Abbiamo qualche punto di ritardo in classifica. Sapevamo che oggi c’era da soffrire ma la squadra ha buttato il cuore oltre l’ostacolo. Abbiamo espresso un ottimo calcio e abbiamo creato tante occasioni. Dobbiamo ancora migliorare in alcune situazioni. Sul primo gol eravamo in sei attorno a Simy. Sul secondo Fares deve accompagnare l’uomo sull'esterno e non intervenire. Siamo stati bravi a reagire e i cambi ci hanno aiutato molto. Caicedo? Sappiamo tutti la sua importanza. Oggi volevo farlo giocare dall’inizio perché erano 10 giorni che si allenava con continuità. Anche Escalante, Muriqi, Pereira e Lulic sono entrati molto bene. Quando Felipe sta bene lo impiego sempre. Ha avuto qualche problema e nel frattempo c’è stata anche la crescita di Muriqi. Immobile e Correa anche ci hanno dato tanto. Partita per partita decideremo chi sta meglio in attacco. Immobile? Deve continuare a lavorare come ha fatto questi giorni. Possono capitare questi momenti. Per lui non sono così frequenti. Gli consiglio di credere in se stesso perché è fortissimo, ha vinto la Scarpa d'Oro. Oggi avevo pensato di far giocare Correa, Caicedo e Immobile tutti e tre insieme. Radu? Tutti sanno della sua importanza. La sua assenza e quella di Luiz Felipe sono state difficili. Con loro abbiamo fatto grandi progressi e vinto trofei. Mi auguro di recuperare Akpa e Lazzari al più presto. Luiz Felipe ne avrà ancora per un mese almeno. Bayern Monaco? L’obiettivo era arrivato agli ottavi. I tedeschi sono una grande squadra che ha fatto 8 gol al Barcellona. Quando ha fatto quattro gol a noi sembrava la fine del mondo. Andremo in Germania per giocare la partita e consapevoli del percorso che abbiamo fatto".

Il tecnico biancoceleste è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Si era fatta complicata, sapevamo l'importanza di questa gara ma i ragazzi sono stati bravissimi perché hanno messo il cuore e serviva questo. Abbiamo perso partite in cui potevamo fare meglio, ora questa vittoria ci dà di nuovo slancio: ci manca una partita e vincendo saremmo di nuovo nel gruppo di testa per giocarci al meglio il rush finale. Il Crotone è in un ottimo momento, giocavano benissimo già con Stroppa e sicuramente il nuovo allenatore dà motivazioni importanti. Era un avversario difficile da affrontare. Dovevamo essere bravi ad analizzare la partita, abbiamo preso due gol da evitare ma era importantissimo vincerla. Le difficoltà si superano con il lavoro, dobbiamo lavorare per limitare quegli errori. In passato facevamo bene e ora stiamo pagando caro ogni minima distrazione. Sappiamo che dovremo fare più punti possibili, mancano 11 partite e 33 punti sono tantissimi. L'obiettivo Champions è raggiungibile, sarà difficilissimo ma siamo pronti a ripartire".