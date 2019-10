Lazio, Cucchi: "Alla Fiorentina ruberei Chiesa. Noi ci specchiamo troppo..."

Ormai Riccardo Cucchi non ha più bisogno di presentazioni. Distogliendo per un momento lo sguardo alla partita del Celtic Park di questa sera, il grande ex radiocronista è intervenuto a fiorentinauno.com per parlare di Fiorentina - Lazio di domenica: "Fiorentina e Lazio sono due squadre interessanti che hanno intrapreso strade diverse, ma che hanno un comune denominatore: cercare di arrivare al risultato giocando bene. E già questo è un buon punto di partenza, anche se non sarà facile per nessuna delle due entrare nelle coppe, gli servirà una stagione intensa per qualificarsi nelle zone europee. Se manca la continuità? La Lazio nell’arco della partita sbatte contro dei momenti in cui si specchia troppo su sé stessa, si piace troppo e questo è legato ad un problema psicologico. A volte probabilmente sottovaluta anche l’impegno. Un altro limite è una condizione fisica non eccellente, mentre altre squadre sembrano più pronte sotto questo punto di vista”. Nel gioco delle coppie Cucchi individua Chiesa e Milinkovic come i due fuoriclasse della sfida: "Alla Fiorentina ruberei Chiesa, un giocatore fortissimo ma che allo stesso tempo non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Se fossi nei viola invece toglierei alla Lazio Milinkovic". Ma che partita sarà Fiorentina - Lazio?: "Bella e mi auguro ricca di reti. Potrà vincere sia l’una che l’altra, anche perché oggi credo che il giocare in casa o fuori sia diventato di un’ importanza relativa, non conta più come prima. Ci sarà da divertirsi, ma non chiedetemi un pronostico perché sono poco adatto…(ride ndr)”.

