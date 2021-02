Lazio, Cucchi: "Col Bayern serve spensieratezza. Immobile-Lewa come Chinaglia-Muller"

La Lazio è pronta per la grande partita contro il Bayern Monaco. Ai microfoni di Lazio Style Channel Riccardo Cucchi ha detto la sua: "Ci vuole spensieratezza, la voglia di affrontare la partita con lo spirito del calciatore che vuole divertirsi. Poi le regole le darà Inzaghi, ma all'interno di questo spartito ognuno deve mettere la voglia di divertirsi. Spensieratezza non significa irresponsabilità. La Lazio, che in Italia propone calcio in modo offensivo, potrà raccogliere i frutti in Europa, dove questo atteggiamento paga".

IMMOBILE E LEWANDOVSKI - "La sfida tra Immobile e Lewandovski è bellissima e mi riporta alla mente la sfida che avremmo voluto vedere tra Chinaglia e Muller. Il duello di oggi riscatta dalla delusione di non aver visto quello di ieri".

