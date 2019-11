Lazio, Cucchi incensa Acerbi: "Che gol! È un ottimo calciatore"

CUCCHI SU ACERBI - Dentro con il destro il primo gol in maglia azzurra per Acerbi, con il piede più debole dopo una finta da centravanti. Il leone della Lazio continua a stupire, lo fa anche in Nazionale aprendo le danze con la rete dell'1-0 contro la Bosnia. I complimenti si sprecano, si unisce anche Riccardo Cucchi, giornalista di nota passione biancoceleste che su Twitter scrive: "Bel gol. Ottimo calciatore e gran bella persona. E non solo perché gioca nella Lazio".

Ci pensa #Acerbi, per ora. Bel gol. Ottimo calciatore e gran bella persona. E non solo perché gioca nella #Lazio ... 😉 #BosniaItalia — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) November 15, 2019

