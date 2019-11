Nazionale, Acerbi in gol: ecco quanti calciatori della Lazio ci sono riusciti

Francesco Acerbi è sempre più protagonista. Oltre alle ottime prestazioni con la maglia della Lazio, il difensore è diventato fondamentale anche per l'Italia superando Romagnoli nelle gerarchie. Il centrale ha trovato anche la rete a Sarajevo nel match contro la Bosnia. Come sottolinea Lazio Page, Acerbi è il 14esimo calciatore della Lazio ad andare in gol con la Nazionale. La classifica vede Piola in vetta con 28 centri, seguito da Casiraghi con 11 e Immobile con 7. Ai piedi del podio a scendere troviamo Giuseppe Signori (6), poi Chinaglia e Candreva (4), Vieri e Corradi (2). A uno, insieme ad Acerbi, ci sono Giordano, Foggia, Guarini, Bernardini e Oddo. Proprio l'ex terzino era stato l'utimo difensore ad aver segnato prima di stasera e della rete dello stopper di Vizzolo Predabissi.

