Bosnia - Italia, le pagelle dei quotidiani: Acerbi giganteggia anche in Nazionale

Una partita sontuosa di Francesco Acerbi che trova il suo primo gol con la maglia della Nazionale. Il difensore biancoceleste, da quando è arrivato alla Lazio, si sta togliendo parecchie soddisfazioni: ora l'Europeo con l'Italia non è più un miraggio. Nella sfida di ieri contro la Bosnia, Acerbi è stato impeccabile nella fase difensiva e, in occasione del primo gol, si è trasformato in centravanti di razza: controllo in area di rigore, dribbling su Pjanic e palla piazzata col destro (sì, col destro) all'angolino. Il Leone ha messo tutti d'accordo, ecco i voti in pagella dei principali quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT: voto 7.5

GAZZETTA DELLO SPORT: voto 7

IL MESSAGGERO: voto 7.5

