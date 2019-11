Lazio, Parolo biancoceleste a vita: a fine stagione il rinnovo contrattuale

Anche se ultimamente ha visto ridursi sensibilmente il suo spazio in campo, Marco Parolo è un titolare di questa Lazio. Parola di Simone Inzaghi che non ha alcuna intenzione di considerare il suo centrocampista una riserva. Parolo, arrivato a Roma nel 2014, si è subito fatto ben volere da tutti a suon di prestazioni, togliendosi anche alcune soddisfazioni con la maglia biancoceleste (i trofei vinti, le convocazioni in Nazionale). Anche lui, come Lulic, ha il contratto in scadenza ma, al contrario del bosniaco, non ci sono dubbi sulla sua permanenza: come riportato dalla rassegna di Radiosei, Parolo ha strappato nelle scorse settimane la promessa di rinnovo. Il rapporto tra il centrocampista italiano e la Lazio andrà avanti per almeno un altro anno. Giocatori come Parolo, sono risorse importanti per un club: un patrimonio umano a cui non si può che rinnovare la fiducia, anche all'età di 35 anni.

