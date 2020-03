Lazio, Cucchi: "Non condivido la posizione di Diaconale. E sulle parole di Tare..."

Continua ad alimentare polemiche la ripresa del campionato, con la Serie A totalmente spaccata tra chi vorrebbe concludere la stagione e chi, invece, l'ha data già per conclusa. Nella giornata di ieri sia il portavoce Diaconale che il ds biancoceleste Igli Tare si erano espressi sull'argomento, trovando il disaccordo di Riccardo Cucchi. La storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto' e tifoso della Lazio ha scritto la sua in un tweet: "Entrambe legittime le posizioni di chi vorrebbe giocare a emergenza finita e in sicurezza, anche in estate, e di chi vorrebbe chiuderla qua. Ma non condivido le posozioni di Diaconale e il riferimento alle vittime nelle parole di Tare. Da appassionato di calcio e di Lazio".

