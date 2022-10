Lazio, Cucchi pone l'accento su Immobile: “Ecco la sua importanza” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Protagonista di oggi, anche se il suo nome non si legge sul tabellino come tutti avrebbero voluto e immaginato, è sicuramente Ciro Immobile. I suoi gol fanno la differenza, regalano punti e fanno sognare i tifosi, ma a impreziosire la Lazio è la sua presenza in campo a prescindere dalle reti. È una certezza per i suoi compagni che spesso giocano e creano azioni solo per lui, quando c’è si sente e la sua assenza pesa molto più di un gol mancato. La pensa così Roberto Cucchi che sul proprio profilo Twitter ha voluto esaltare la prestazione del capitano biancoceleste, nonostante il rigore fallito. Questo il suo pensiero: “Ha giocato con un solo allenamento e ha sbagliato un rigore. Ma la sua generosità in campo è stata straordinaria. Come sempre. Osservandolo dal vivo, specie quando non è in possesso di palla, si comprende la sua importanza nella Lazio. Corsa, movimenti, intelligenza”

