Lazio, Cucchi su Parolo: "Un onore aver raccontato i suoi 4 gol a Pescara" - FOTO

Riccardo Cucchi, dopo il saluto dato ieri a Senad Lulic, ha dedicato un messaggio su Twitter a Marco Parolo e alla conclusione della sua avventura in biancoceleste. Lo storico radiocronistica di "Tutto il calcio minuto per minuto" ha spiegato: "Tweet laziale, o forse no. Perché quando due calciatori come Lulic e Parolo lasciano e un'intera tifoseria (me compreso) li ringraziano e li salutano, anche le altre possono capire. Sanno. Onorato di aver raccontato i 4 gol di Parolo a Pescara nella mia penultima radiocronaca".

Tweet laziale, o forse no. Perché quando due calciatori come #Lulic e #Parolo lasciano e un'intera tifoseria (me compreso) li ringraziano e li salutano, anche le altre possono capire. Sanno. Onorato di aver raccontato i 4 gol di Parolo a Pescara nella mia penultima radiocronaca. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) July 1, 2021

