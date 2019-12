Lazio, D'Amico: "Questa squadra può battere la Juve. Scudetto? Sarebbe incredibile"

L'ex calciatore Vincenzo D'Amico ha parlato, ai microfoni di TMW Radio, del momento che sta vivendo la formazione biancoceleste in campionato: "Roma e Lazio nella lotta Scudetto? In questo momento il pallino ce l'ha la Lazio, che è in un momento più che buono. Manca ancora tanto alla fine, mi auguro che la Lazio possa dar fastidio alle prime due, vincere lo Scudetto sarebbe incredibile. Ma non credo che le due romane possano entrare nella lotta per il primo posto, perché Juve e Inter hanno qualcosa in più, non solo in termini di punti. Nella partita secca, la Lazio può vincere anche con questa Juve. Sarri o Inzaghi? In questo momento Sarri ha difficoltà, io scelgo Inzaghi che ha avuto tanta gente che l'ha massacrato per il suo gioco. Adesso tutti sono con lui".

