Lazio, da Inzaghi a Mihajlovic: le percentuali sulle panchine delle 19 di A

C'è aria di conferme in casa Lazio. A breve dovrebbe arrivare l'incontro tra Inzaghi e Lotito per firmare il rinnovo di contratto dell'allenatore biancoceleste. Dopo un lungo tira e molla, le parti sono pronte a sedersi intorno a un tavolo per siglare l'accordo fino al 2021. Uno scenario che va a determinare anche le scelte sulle altre panchine di Serie A. Il sito specializzato Tuttomercatoweb.com ha calcolato le percentuali di permanenza degli allenatori di Serie A. Tra questi ovviamente c'è anche Simone Inzaghi, seguito da Juventus e Milan.

ATALANTA

Gian Piero Gasperini

Conferma: 100%

Addio: 0%

Possibili successori: /

BOLOGNA

Sinisa Mihajlovic

Conferma: 60%

Addio: 40%

Possibili successori: Leonardo Semplici.

BRESCIA

Eugenio Corini

Conferma: 80%

Addio: 20%

Possibili successori: Aurelio Andreazzoli.

CAGLIARI

Rolando Maran

Conferma: 100%

Addio: 0%

Possibili successori: /

FIORENTINA

Vincenzo Montella

Conferma: 60%

Addio: 40%

Possibili successori: Gennaro Gattuso.

GENOA

Cesare Prandelli

Conferma: 50%

Addio: 50%

Possibili successori: Davide Nicola, Davide Ballardini, Stefano Pioli, Leonardo Semplici.

INTER

Luciano Spalletti

Conferma: 0%

Addio: 100%

Nuovo allenatore: Antonio Conte.

JUVENTUS

Massimiliano Allegri

Conferma: 0%

Addio: 100%

Possibili successori: Maurizio Sarri, Mauricio Pochettino, Didier Deschamps, Pep Guardiola, Simone Inzaghi, Sinisa Mihajlovic, José Mourinho, Jurgen Klopp.

LAZIO

Simone Inzaghi

Conferma: 95%

Addio: 5%

Possibili successori: Roberto De Zerbi, Sinisa Mihajlovic, Leonardo Semplici, Fabio Liverani, Sergio Conceiçao.

LECCE

Fabio Liverani

Conferma: 80%

Addio: 20%

Possibili successori: /

MILAN

Gennaro Gattuso

Conferma: 0%

Addio: 100%

Possibili successori: Maurizio Sarri, Unai Emery, Eusebio Di Francesco, Leonardo Jardim, Marco Giampaolo, Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi.

NAPOLI

Carlo Ancelotti

Conferma: 100%

Addio: 0%

Possibili successori: /

PARMA

Roberto D'Aversa

Conferma: 99%

Addio: 1%

Possibili successori: /

ROMA

Claudio Ranieri

Conferma: 0%

Addio: 100%

Possibili successori: Marco Giampaolo, Laurent Blanc, Paulo Fonseca, Gennaro Gattuso, Leonardo Semplici, Roberto De Zerbi, Sinisa Mihajlovic.

SAMPDORIA

Marco Giampaolo

Conferma: 10%

Addio: 90%

Possibili successori: Eusebio Di Francesco, Roberto De Zerbi, Leonardo Semplici.

SASSUOLO

Roberto De Zerbi

Conferma: 50%

Addio: 50%

Possibili successori: Leonardo Semplici.

SPAL

Leonardo Semplici

Conferma: 70%

Addio: 30%

Possibili successori: /

TORINO

Walter Mazzarri

Conferma: 100%

Addio: 0%

Possibili successori: /

UDINESE

Igor Tudor

Conferma: 100%

Addio: 0%

Possibili successori: /

