Lazio, da lady Caicedo a Jessica Immobile: a San Valentino l'amore è nell'aria - FOTO

Se i giocatori della Lazio, ora a Milano per la sfida contro l'Inter, hanno fatto perdonare la loro assenza nel giorno di San Valentino con messaggi e giganteschi mazzi di rose, le "ladies" biancocelesti non sono state da meno. Patricia, la moglie di Luis Alberto, è tornata a pubblicare una dedica d'amore su Instagram dopo il video con i momenti più belli insieme al marito: "Grazie per far parte della mia vita e dar senso a tutto. Ti amo oggi e sempre, vita mia". La spagnola è stata seguita da Maria Caicedo, che ha fatto gli auguri al bomber ecuadoriano condividendo uno scatto che li ritrae insieme alle Maldive. Un semplice ma efficacissimo "ti amo" per Jessica Immobile, che ha ringraziato Ciro per le rose fatte recapitare a casa. Chiude, per il momento, questa romantica serie di messaggi la compagna di Escalante, Delfina: "Grazie amore mio, lontani però sempre vicini".

Lazio, San Valentino a distanza: ma Immobile & Co. si fanno perdonare con rose e dediche d'amore - FOTO

