Lazio, da Rocchi a Parolo: i protagonisti italiani dal 2004

RASSEGNA STAMPA - La società biancoceleste sotto la gestione Lotito ha sempre faticato a mettere quattro italiani in lista. In questa sessione di mercato, seguendo le indicazioni di mister Sarri si è deciso di acquistare diversi giocatori italiani, al momento sono otto. Questo permetterà al tecnico di costruire un ciclo e uno zoccolo duro italiano sul quale sviluppare il progetto. Sarà più facile trasmettere principi di gioco, senso di appartenenza e mentalità. Ne sarà contento il presidente della Federcalcio Gravina. Guardando a ritroso, la Lazio ha acquistato tanti giocatori italiani. Dal 2004 alla scorsa estate: da Rocchi a Biava, passando per Candreva, Siviglia, Floccari, Mauri, Brocchi e Parolo. Pochissime operazioni sbagliate. Pochi ma buoni in passato. In tempi più recenti, Acerbi, attualmente separato in casa per motivi ambientali, è stato un pilastro della squadra nelle ultime stagioni. E poi, ovviamente, Ciro Immobile, miglior marcatore della storia del club e punto di riferimento della Lazio degli ultimi anni e del futuro.